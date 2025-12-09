In confltto A sinistra luci a Kiev Sopra un albero a Mosca

L'albero di Natale rappresenta una tradizione condivisa che va oltre le differenze culturali e religiose, unendo diverse parti del mondo in un simbolo di festa e speranza. In un contesto di conflitto, le immagini di alberi decorati a Kiev e Mosca evidenziano come questa tradizione possa offrire un momento di luce e riflessione anche nelle situazioni più difficili.

L’albero di Natale è una tradizione che unisce il mondo cristiano e non solo, simbolo di una festività che ormai travalica la dimensione della fede. Ne abbiamo scelti alcuni per la particolarità o per la loro rilevanza. Nel tormentato Medio Oriente, nel Libano appena visitato da papa Leone XIV, un grande albero realizzato solo con le luci si innalza a Beirut davanti alla grande moschea Mohammad al?Amin. Andiamo in Ucraina. A migliaia di chilometri, Kiev accende il suo albero per un altro Natale in guerra: da alcuni anni celebra le festività secondo il calendario Gregoriano assieme all’Europa e non secondo le date del mondo russo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In confltto. A sinistra luci a Kiev, Sopra, un albero a Mosca

In confltto. A sinistra luci a Kiev, Sopra, un albero a Mosca - Si trova nella capitale russa, in un parco vicino alla Cattedrale di San Basilio e al Cremlino: viene osservato da una guardia sullo sfondo. quotidiano.net scrive