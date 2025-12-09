In Brianza arriva un maxi stivale di Babbo Natale alto 10 metri
Un maxi stivale alto 10 metri: ecco la porta d'ingresso al paese di Natale che verrà allestito domenica 14 dicembre a Villasanta. Il paese alle porte del Parco si prepara a celebrare il Natale con un grande evento gratuito promosso dal Comune in collaborazione con Ema 70 Eventi & Service.
Dopo il caso della moschea abusiva in Brianza, arriva il censimento dei luoghi di culto islamici
In Brianza arriva la mostra su Tiziano
In Brianza arriva il pronipote di Benito Mussolini: scoppia la polemica
06/12/2025 VILLAGGIO DI NATALE 2025 Ad Alzate Brianza arriva la magia del Villaggio di Natale! Domenica 21 dicembre, lungo la pista ciclabile del Centro Sportivo di via Girola 187, vi aspetta una giornata ricca di atmosfera, colori e attività per grandi e picc
