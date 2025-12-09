In Brianza arriva un maxi stivale di Babbo Natale alto 10 metri

Monzatoday.it | 9 dic 2025

Un maxi stivale alto 10 metri: ecco la porta d’ingresso al paese di Natale che verrà allestito domenica 14 dicembre a Villasanta. Il paese alle porte del Parco si prepara a celebrare il Natale con un grande evento gratuito promosso dal Comune in collaborazione con Ema 70 Eventi & Service.Dove. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

