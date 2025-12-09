In Belgio servizio militare volontario per i giovani dai 18 anni

In Belgio, è stato avviato un nuovo programma di servizio militare volontario dedicato ai giovani dai 18 anni. Questa iniziativa mira a promuovere il senso di responsabilità e l’esperienza di vita attraverso un percorso formativo e pratico, offrendo ai giovani un’opportunità di crescita personale e professionale nel contesto delle forze armate belghe.

L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

In Belgio servizio militare volontario per i giovani dai 18 anni - Vent'anni dopo la fine del servizio militare obbligatorio, il Belgio introduce un servizio volontario per i giovani dai 18 ai 25 anni. Come scrive libero.it