In Australia un'estate estrema | nevicate al sud; 50 gradi incendi fuori controllo e un morto al nord
In Australia l’estate inizia con caldo record e incendi diffusi, mentre il sud-est registra gelo e neve: oltre 50 gradi di differenza e una vittima tra i soccorritori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Emergenza incendi in Australia: oltre 90 roghi in New South Wales e Tasmania, case distrutte e allerta massima. Il premier Albanese: «Estate difficile, ma nessuna vittima»
L'estate è arrivata (più o meno) in molte parti d'Australia. Come curare al meglio le nostre piante durante questa stagione di estremi? Ne parleremo con il garden designer Carlo Gabriele.
