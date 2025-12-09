In Australia un'estate estrema | nevicate al sud; 50 gradi incendi fuori controllo e un morto al nord

In Australia l’estate inizia con caldo record e incendi diffusi, mentre il sud-est registra gelo e neve: oltre 50 gradi di differenza e una vittima tra i soccorritori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

