In Arte son Chisciott? apre la stagione dello Spina di Castiglion Fiorentino

Lanazione.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 9 dicembre 2025 – Un cavaliere che attraversa i secoli e continua a sfidare il mondo: è questo lo spirito di “In Arte son Chisciott?”, una produzione Officine della Cultura in scena al Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino sabato 13 dicembr e con inizio alle 21. Un’opera che rilegge l’immortale capolavoro di Cervantes attraverso un teatro “a vista”, dove attrici, musicisti, scenografa e tecnici portano il pubblico dentro e fuori la storia, fra realtà e finzione, sogno e concretezza. Sulla scena Luisa Bosi ed Elena Ferri, accompagnate dalle musiche originali di Massimo Ferri, eseguite dal vivo da I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo – Luca Baldini (basso, cajon), Massimo Ferri (chitarra, oud, mandolino), Gianni Micheli (clarinetto, flauto, fisarmonica), Mariel Tahiraj (violino). 🔗 Leggi su Lanazione.it

in arte son chisciott apre la stagione dello spina di castiglion fiorentino

© Lanazione.it - “In Arte son Chisciott?” apre la stagione dello Spina di Castiglion Fiorentino

Argomenti simili trattati di recente

arte son chisciott apre“In Arte son Chisciott?” apre la stagione dello Spina di Castiglion Fiorentino - Sabato 13 dicembre protagonista della scena di Castiglion Fiorentino sarà il noto cavaliere errante della Mancia nell’allestimento curato da Officine della Cultura ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Arte Son Chisciott Apre