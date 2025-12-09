In Arte son Chisciott? apre la stagione dello Spina di Castiglion Fiorentino
Arezzo, 9 dicembre 2025 – Un cavaliere che attraversa i secoli e continua a sfidare il mondo: è questo lo spirito di “In Arte son Chisciott?”, una produzione Officine della Cultura in scena al Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino sabato 13 dicembr e con inizio alle 21. Un’opera che rilegge l’immortale capolavoro di Cervantes attraverso un teatro “a vista”, dove attrici, musicisti, scenografa e tecnici portano il pubblico dentro e fuori la storia, fra realtà e finzione, sogno e concretezza. Sulla scena Luisa Bosi ed Elena Ferri, accompagnate dalle musiche originali di Massimo Ferri, eseguite dal vivo da I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo – Luca Baldini (basso, cajon), Massimo Ferri (chitarra, oud, mandolino), Gianni Micheli (clarinetto, flauto, fisarmonica), Mariel Tahiraj (violino). 🔗 Leggi su Lanazione.it
