In arrivo il terzo Avatar Primi giudizi solo sui social Tutti d’accordo | grande spettacolo

Il terzo capitolo di “Avatar” si avvicina, generando grande attesa e discussioni sui social media. I primi giudizi degli utenti sono positivi e mostrano entusiasmo per il ritorno di James Cameron nel mondo fantastico di Pandora. Il regista promette un grande spettacolo, confermando l’attenzione e l’interesse degli appassionati per questa nuova avventura cinematografica.

James Cameron ha pronunciato la parola con la erre – scrive il Telegraph in un titolo – a proposito del prossimo capitolo di “Avatar”, la sa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - In arrivo il terzo “Avatar”. Primi giudizi solo sui social. Tutti d’accordo: grande spettacolo

Altre letture consigliate

In arrivo oltre 6 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Sicilia, che si sono aggiudicate 5 progetti nel terzo bando del Fondo italiano per la scienza (Fis 3) - facebook.com Vai su Facebook

Il terzo treno Hitachi per la Metro B è (finalmente) in arrivo ko-fi.com/post/Il-terzo-… Vai su X

Avatar, in arrivo il terzo film della saga. Fuoco e cenere - Il terzo film della serie Avatar, che uscirà al cinema questo mese, spera di estendere il successo di uno dei franchise con il maggior incasso della storia con un altro thriller visivo a tema am ... Scrive msn.com