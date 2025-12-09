In Africa nessun adattamento al clima che cambia se l’acqua non diverrà il fulcro della pianificazione
Raramente le crisi africane sono innescate solo dalla politica. Spesso iniziano con l'acqua — troppo poca, troppo inquinata, condivisa in modo troppo iniquo. La siccità spinge i pastori ad abbandonare le proprie terre, le inondazioni spazzano via villaggi, mercati e scuole, le città in rapida crescita devono far fronte a sfide sanitarie e idrogeologiche apparentemente insormontabili. In tutte queste circostanze, le famiglie diventano più vulnerabili allo sgombero e alla migrazione forzata, alla fame e ai conflitti, alla miseria e al degrado. Nel Sahel si sono verificati scontri tra agricoltori e pastori a causa del cambiamento delle precipitazioni.
L'#Africa sta tentando qualcosa che nessun altro continente ha mai osato: costruire una #sovranità #monetaria fondata sulle proprie #risorse, non sulle #valute #occidentali. Se questa strategia funziona, il #sistema #economico #globale non sarà più lo ste
Etiopia: in corso ad Addis Abeba il Secondo Vertice Africano sul clima - Si è aperto ieri all'Addis International Convention Center di Addis Abeba in Etiopia il Secondo Vertice Africano sul Clima, sotto l'egida dell'Unione Africana.
