Raramente le crisi africane sono innescate solo dalla politica. Spesso iniziano con l’acqua — troppo poca, troppo inquinata, condivisa in modo troppo iniquo. La siccità spinge i pastori ad abbandonare le proprie terre, le inondazioni spazzano via villaggi, mercati e scuole, le città in rapida crescita devono far fronte a sfide sanitarie e idrogeologiche apparentemente insormontabili. In tutte queste circostanze, le famiglie diventano più vulnerabili allo sgombero e alla migrazione forzata, alla fame e ai conflitti, alla miseria e al degrado. Nel Sahel si sono verificati scontri tra agricoltori e pastori a causa del cambiamento delle precipitazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In Africa nessun adattamento al clima che cambia, se l'acqua non diverrà il fulcro della pianificazione