In 50 rincorrono e picchiano il ladro Ora sono ricercati dai carabinieri

In Valle d’Aosta, un gruppo di cittadini ha inseguito e aggredito un ladro di origine albanese dopo un furto in una abitazione. L'episodio ha suscitato scalpore e ora gli autori dell’azione sono ricercati dai carabinieri. La vicenda evidenzia le tensioni e le reazioni spontanee della comunità di fronte alla criminalità.

In Valle d’Aosta i cittadini inferociti hanno braccato un malvivente di origine albanese dopo l’ennesimo colpo in una abitazione e lo avrebbero randellato con bastoni. Reprimenda dell’Arma: «Non ci si fa giustizia da soli». Giustizialismo? No, tanta esasperazione. Sono stanchi i cittadini di Arnad, Comune di poco più di 1.000 abitanti in provincia di Aosta finito al centro delle cronache perché una cinquantina di cittadini infuriati hanno accerchiato e picchiato un ladro. Dopo mesi di furti nelle abitazioni della zona, la misura è colma e sembra esserlo ancora di più ora che i carabinieri della compagnia di Chatillon - Saint Vincent stanno dando la caccia agli autori del pestaggio avvenuto venerdì sera. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - In 50 rincorrono e picchiano il ladro. Ora sono ricercati dai carabinieri

