Imu entro il 16 dicembre il versamento del saldo per il 2025

Ilpiacenza.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della scadenza di martedì 16 dicembre p.v., ultimo giorno per effettuare il pagamento del saldo dell’Imu dovuta per il 2025, la Confedilizia di Piacenza, in collaborazione con la Banca di Piacenza (che, oltre ad aver pubblicato l'apposita informativa sul proprio sito, www.bancadipiacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

La Villa Reale di Monza entro dicembre diventerà museo: “Premiati due anni di impegno”

Ricostruzione di carriera, domande online entro il 31 dicembre: tutto quello che c’è da sapere. QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) LIVE Venerdì 19 settembre alle 14:30

Fiumicino, Onorati: “Via Coni Zugna asfaltata entro dicembre”

imu entro 16 dicembreIMU 2025, scadenza saldo il 16 dicembre - Il Comune di Rimini ricorda ai contribuenti le modalità di calcolo e pagamento online, con supporto per aree edificabili e immobili di lusso ... altarimini.it scrive