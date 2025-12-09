Impresa e export la Regione firma l’intesa con la Farnesina | Sostegno strutturato alle aziende siciliane
La giunta regionale ha approvato lo schema d’intesa tra la Regione Siciliana e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per rafforzare i processi di internazionalizzazione delle imprese dell’Isola. Il documento, presentato dall’assessorato delle Attività produttive. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle Imprese Milano, 17 dicembre 2025 | Dalle 8:30 Centro Congressi Stella Polare, Fiera Milano Rho Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme ad Agen Vai su X
Da Regione Lombardia una spinta all’export delle Pmi - E poi un’azione sperimentale di scouting e business intelligence mirata sull’Uzbekistan. Da ilsole24ore.com
