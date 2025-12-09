Impresa e export la Regione firma l’intesa con la Farnesina | Sostegno strutturato alle aziende siciliane

9 dic 2025

La Regione Siciliana ha firmato un accordo con il Ministero degli Affari esteri per sostenere le imprese locali nei processi di internazionalizzazione. L’intesa mira a rafforzare l’export e favorire la crescita delle aziende siciliane attraverso un sostegno strutturato e mirato, promuovendo così lo sviluppo economico dell’Isola.

La giunta regionale ha approvato lo schema d’intesa tra la Regione Siciliana e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per rafforzare i processi di internazionalizzazione delle imprese dell’Isola. Il documento, presentato dall’assessorato delle Attività produttive. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

