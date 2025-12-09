Impennata di insolvenze in Toscana commercianti a rischio usura
Le feste di Natale e la chiusura dell’anno portano con sé anche il rischio usura. Infatti, secondo i dati diffusi dalla Cgia di Mestre, si registra un’impennata delle imprese insolventi in questo periodo dell’anno. In particolare al Sud (+6,3 per cento), sebbene la Toscana sia tutt’altro che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
