Immigrazione irregolare e reati quel legame dimostrato dal caso Termini

L'immigrazione irregolare e il criminalità sono strettamente collegati, come evidenziato dai recenti dati del Viminale. Dal gennaio, sono stati effettuati 338 arresti, con oltre il 80% di stranieri coinvolti. Inoltre, il 34% dei reati in Italia è attribuito a immigrati, evidenziando un fenomeno complesso che richiede attenzione e analisi approfondite.

Tra Esquilino e Viminale 338 arresti da inizio anno. Quattro su cinque sono stranieri. I dati del Viminale, poi, ci dicono che in Italia il 34% dei reati è commesso da immigrati. A Termini questo dato addirittura raddoppia. Arriviamo all'80%. Motivo per cui quando qualcuno ci chiederà se esiste un legame tra immigrazione irregolare e reati, le pagine del Tempo varranno più di mille parole. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Immigrazione irregolare e reati, quel legame dimostrato dal caso Termini

