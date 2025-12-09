Immersive Disney Animation la mostra romana conquista anche i figli dei vip
R oma, 9 dic. (askanews) – Serata speciale all’Eliseo di Roma per la mostra Immersive Disney Animation con show a sorpresa per vip e bimbi al seguito. A darsi appuntamento nello storico teatro di Via Nazionale c’erano infatti Caterina Balivo con la figlia Cora, Lorena Bianchetti con la piccola Estelle, Flora Canto con i figli Martina e Niccolò, Alma Manera (orgogliosa del suo nickname “Minnie”) con la sua Regina. E ancora, Laura Freddi e Bianca Guaccero, fotografate in pose esilaranti accanto ai miti dell’animazione Disney, tra cui un Topolino in formato gigante. guarda Disney Animation, Paul Auster e gli altri eventi e mostre da non perdere. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Arriva a Roma “Immersive Disney Animation”, un viaggio magico nel mondo dei cartoni
Immersive Disney al Teatro Eliseo
Immersive Disney Animation, a Roma il debutto europeo
OGGI SUL PALCO C'era una volta - Immersive Show Roma - Teatro Olimpico | ore 17:00 La magia delle musiche Disney diventa uno show imperdibile, un concerto originale che spazia dal classico al pop, con l’immersività degli effetti speciali, per gli - facebook.com Vai su Facebook
«Immersive Disney Animation», la mostra interattiva al Teatro Eliseo - Roma è la prima città d’Europa ad ospitare lo spettacolo interattivo «Immersive Disney Animation». Riporta roma.corriere.it
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it