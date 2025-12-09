Immersive Disney Animation la mostra romana conquista anche i figli dei vip

R oma, 9 dic. (askanews) – Serata speciale all’Eliseo di Roma per la mostra Immersive Disney Animation con show a sorpresa per vip e bimbi al seguito. A darsi appuntamento nello storico teatro di Via Nazionale c’erano infatti Caterina Balivo con la figlia Cora, Lorena Bianchetti con la piccola Estelle, Flora Canto con i figli Martina e Niccolò, Alma Manera (orgogliosa del suo nickname “Minnie”) con la sua Regina. E ancora, Laura Freddi e Bianca Guaccero, fotografate in pose esilaranti accanto ai miti dell’animazione Disney, tra cui un Topolino in formato gigante. guarda Disney Animation, Paul Auster e gli altri eventi e mostre da non perdere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

