Immacolata pienone in centro tra shopping eventi e musica

La giornata dell'Immacolata a Bari ha registrato un'affluenza record nel centro cittadino. Tra shopping, eventi e musica, i cittadini e i visitatori hanno gremito le strade sin dalle prime ore, creando un'atmosfera vivace e festosa. Questa giornata di festa ha confermato il ruolo centrale del cuore della città come punto di incontro e di svago.

Centro di Bari pieno di gente nella giornata dell?Immacolata. Dal mattino fino a sera in tanti si sono riversati in città, per le strade del centro e non solo, per fare shopping in vista delle. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Immacolata, pienone in centro tra shopping, eventi e musica

