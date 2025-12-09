Il Xmas Pass nel Garda trentino un passaporto per scoprire i borghi
Nel Garda Trentino il Natale sembra rallentare il tempo. Le luci si specchiano sull'acqua ferma dei laghi, creando riflessi che ondeggiano appena, mentre le cime si tingono di un bianco lieve, quasi timido. Nei borghi l'aria si riempie di profumi speziati e l'atmosfera si fa ovattata. L'atmosfera e il paesaggio sembrano trasformare l'inverno in poesia. Per vederlo, toccarlo, viverlo, arriva il Xmas Pass, una specie di passaporto - da richiedere alle reception delle strutture ricettive aderenti all'iniziativa - che regala vantaggi, voucher, ingressi e accessi a mercatini, iniziative e attività. Di tappa in tappa, si collezionano timbri che, alla fine, riservano una sorpresa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
XMAS PACK VILLA YORK 2025 Il gusto del Natale, l’energia di Villa York. Quest’anno sotto l’albero puoi mettere movimento, benessere e un pizzico di magia ? Scegli 1 opzione nel pacchetto: 21 giorni OPEN PASS Pacchetto Pilates Reformer (3 - facebook.com Vai su Facebook
Il "Xmas Pass" nel Garda trentino, un passaporto per scoprire i borghi - Regala vantaggi, voucher, ingressi a mercatini e attività: tappa dopo tappa si collezionano timbri per una sorpresa finale ... Scrive msn.com