Il Villaggio di Natale Dr Max con il regalo sospeso nel cuore del Rione Sanità
Nel cuore del Rione Sanità, dal 12 al 13 dicembre prenderà vita un vero e proprio Villaggio di Natale, con animazione e attività ludiche a tema natalizio. Il villaggio di Natale Dr. Max sarà allestito in Piazza Sanità accanto alla Basilica di Santa Maria della Sanità, per accedere alle attività. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Mugnano del Cardinale: arriva il Villaggio di Babbo Natale
Il Villaggio di Natale, magia incontaminata all’oasi di Campocatino
Il mega villaggio di Natale di 1.500 mq che apre a ottobre non lontano da Como
Villaggio di Babbo Natale a Piazza del Plebiscito 8–21 dicembre 2025 Napoli – Piazza del Plebiscito Per la prima volta a Napoli un villaggio natalizio gratuito per bambini e famiglie, tra scenografie luminose, laboratori, elfi, Grinch, trenino e tanta magi - facebook.com Vai su Facebook
Il Villaggio di Natale a Roma - Un progetto unico che dal 1997 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo festivo tra ... Secondo romatoday.it
