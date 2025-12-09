Il Villaggio di Natale conquista tutti | un successo il primo fine settimana di festa a Latina

Affluenza record al Villaggio di Natale di Latina in questo primo fine settimana che ha aperto il lungo periodo delle festività. Le attività organizzate in centro hanno registrato un numero di presenze straordinario, con il clou proprio ieri, 8 dicembre, nel giorno dell'accensione dell'albero e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

#Caorle – Assalto di visitatori al Villaggio di Natale, Confcommercio: “Oltre cento mila persone in tre giorni” Sono positivi i primi dati di affluenza al Caorle Christmas Time, il villaggio natalizio allestito nel centro storico della località balneare. Per Confcommerci - facebook.com Vai su Facebook

Oggi in Piazza Bodoni a #Torino al villaggio di #Natale dei #volontari del #Piemonte sono presenti i comunicatori della campagna #IoNonRischio per condividere e promuovere le buone pratiche di #protezionecivile. Vai su X

Il villaggio di Natale premiato come il più fiabesco d'Europa è in Piemonte (e trasforma 4 paesi in un sogno tra castelli, luci e magia) - Il magico paese di Natale in Piemonte è stato votato il mercatino più fiabesco d'Europa. Si legge su nostrofiglio.it