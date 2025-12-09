Il Villaggio di Natale conquista tutti | un successo il primo fine settimana di festa a Latina

Latinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Affluenza record al Villaggio di Natale di Latina in questo primo fine settimana che ha aperto il lungo periodo delle festività. Le attività organizzate in centro hanno registrato un numero di presenze straordinario, con il clou proprio ieri, 8 dicembre, nel giorno dell'accensione dell'albero e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

