Il video dell’incontro tra Zelensky e Papa Leone XIV | il faccia a faccia a Castel Gandolfo

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva alla residenza papale di Castel Gandolfo per un incontro con Papa Leone XIV. Questo avviene il giorno dopo i colloqui di Zelensky con i leader europei a Londra e Bruxelles. I due si erano già incontrati proprio a villa Barberini lo scorso 9 luglio. Quello di oggi è il terzo incontro e il secondo faccia a faccia tra il presidente ucraino e il Pontefice, il primo era stato nell’ambito della messa di insediamento di Leone il 18 maggio scorso. Il secondo, il 9 luglio a Castel Gandolfo quando era stato il primo vero e proprio colloquio a tu per tu. Papa Leone e Zelensky si sono affacciati insieme dal balcone di villa Barberini al termine del colloquio durato all’incirca mezz’ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

video dell8217incontro zelensky papaZelensky e Papa Leone XIV si affacciano al balcone di Villa Barberini dopo il colloquio - Il presidente ucraino e il Pontefice hanno salutato giornalisti e fotografi a Castel Gandolfo dopo un incontro di circa mezz’ora ... Secondo rainews.it

