Il Vangelo secondo Nichi Vendola | È pieno di personaggi queer e gender compresa Maria di Nazareth

Nichi Vendola, politico e cattolico dichiarato, affronta nel suo libro il tema della rappresentazione delle identità queer e gender nel Vangelo, includendo anche Maria di Nazareth. Pur mantenendo la fede cattolica, Vendola rivendica la libertà di interpretare i testi sacri e di vivere la propria identità, sfidando le posizioni tradizionali della Chiesa.

Nichi Vendola è un cattolico dichiarato. E da cattolico ha sempre rivendicato le sue scelte, comprese quelle dell'adozione di un bambino nato da fecondazione eterologa, rispetto alle quali il giudizio della Chiesa è netto e contrario. Ma a "Più libri più liberi", si è superato. Definendo il Vangelo come una sorta di architettura letteraria in cui circolano personaggi queer e gender. Le parole di Nichi. L'ex deputato ed ex presidente della Regione Puglia, dedito spesso ad arzigogolare dialetticamente, ha parlato del Vangelo durante la rassegna letteraria. Come riporta Il Giornale, Vendola ha offerto una rilettura del tutto soggettiva e originale dei quattro libri che descrivono la vita di Gesù.

