Prosegue in Emilia-Romagna il tour del Van 100% elettrico di Adecco, una vera e propria filiale su ruote pensata per mettere in contatto diretto i candidati con le migliori opportunità di lavoro del territorio. Per l’azienda Wind Tre, leader nel mondo delle telecomunicazioni, Adecco arriva a San Giovanni in Persiceto per cercare profili dinamici e motivati, con attitudine commerciale, da inserire negli store di proprietà come Addettie alla Vendita e Store Manager in Emilia Romagna. I partecipanti avranno anche la possibilità di ricevere consulenza personalizzata e consigli utili per la propria crescita professionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il van di Adecco arriva a San Giovanni in Persiceto per presentare nuove opportunità di lavoro