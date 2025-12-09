Il van di Adecco arriva a San Giovanni in Persiceto per presentare nuove opportunità di lavoro
Prosegue in Emilia-Romagna il tour del Van 100% elettrico di Adecco, una vera e propria filiale su ruote pensata per mettere in contatto diretto i candidati con le migliori opportunità di lavoro del territorio. Per l’azienda Wind Tre, leader nel mondo delle telecomunicazioni, Adecco arriva a San Giovanni in Persiceto per cercare profili dinamici e motivati, con attitudine commerciale, da inserire negli store di proprietà come Addettie alla Vendita e Store Manager in Emilia Romagna. I partecipanti avranno anche la possibilità di ricevere consulenza personalizzata e consigli utili per la propria crescita professionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il van di Adecco arriva a San Giovanni in Persiceto per presentare nuove opportunità di lavoro - Giovedì 11 dicembre, dalle 9 alle 18 in Piazza Garibaldi 5 (spazio antistante la Chiesa della Cintura), Adecco sarà a San Giovanni in Persiceto per cercare candidati per Wind Tre ... Da ilrestodelcarlino.it