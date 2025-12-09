Il van di Adecco arriva a Imola per presentare nuove opportunità di lavoro
Prosegue in Emilia-Romagna il tour del Van 100% elettrico di Adecco, una vera e propria filiale su ruote pensata per mettere in contatto diretto i candidati con le migliori opportunità di lavoro del territorio. Per l’azienda Wind Tre, leader nel mondo delle telecomunicazioni, Adecco arriva a Imola per cercare profili dinamici e motivati, con attitudine commerciale, da inserire negli store di proprietà come Addettie alla Vendita e Store Manager in Emilia Romagna. I partecipanti avranno anche la possibilità di ricevere consulenza personalizzata e consigli utili per la propria crescita professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
ARRIVA LA RASSEGNA DI OPPORTUNITA’ ! Per maggiori dettagli e invio candidature clicca su ciascun link. 25/11/2025 BADANTE VOLVERA Si ricerca una persona affidabile e qualificata per l'assistenza di un soggetto disabile, con le seguenti responsabilit - facebook.com Vai su Facebook
Il van di Adecco arriva a Foiano per far conoscere le opportunità professionali sul territorio - Il 6 settembre, il van 100% elettrico di Adecco farà tappa per mettere a contatto i candidati con le opportunità di lavoro sul territorio e supportarli nella scrittura del cv Arezzo, 4 settembre 2025 ... Si legge su lanazione.it