Il Tribunale proclama Fico presidente | Dai cittadini una grande responsabilità

L'ufficio centrale, in base alla legge elettorale, alle ore 9.55 dichiara eletto alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico dopo aver accertato che ha riportato il maggior numero di voti validi, 1.284.510?. Così il presidente dell'ufficio centrale regionale presso la corte d'appello Giulio Cataldi ha nominato ufficialmente l'ex presidente della Camera governatore della Campania. Cataldi ha quindi consegnato a Fico il documento che lo nomina presidente. " E' un momento molto emozionante, il mio primo ringraziamento va a tutti i cittadini e cittadine della Regione che hanno voluto esprimere un voto molto netto che ti dà una grande responsabilità".

