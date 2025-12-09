Il Tribunale proclama Fico presidente | Dai cittadini una grande responsabilità
Tempo di lettura: 2 minuti “ L’ufficio centrale, in base alla legge elettorale, alle ore 9.55 dichiara eletto alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico dopo aver accertato che ha riportato il maggior numero di voti validi, 1.284.510?. Così il presidente dell’ufficio centrale regionale presso la corte d’appello Giulio Cataldi ha nominato ufficialmente l’ex presidente della Camera governatore della Campania. Cataldi ha quindi consegnato a Fico il documento che lo nomina presidente. “ E’ un momento molto emozionante, il mio primo ringraziamento va a tutti i cittadini e cittadine della Regione che hanno voluto esprimere un voto molto netto che ti dà una grande responsabilità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
IL DIBATTITO SUL FINE VITA, L'INTERVISTA / Roberto ha un tumore cerebrale: «Ho ottenuto il via libera in Svizzera. Sono pronto ad andare in tribunale, per avere il consenso a Padova» - facebook.com Vai su Facebook
Campania, Fico proclamato ufficialmente presidente della Regione: “Seguiremo il faro dell’etica pubblica” - L’ufficio elettorale della Corte di Appello di Napoli ha proclamato l’ex presidente della Camera dei ... Come scrive italpress.com