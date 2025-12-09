Il Tre arriva martedì 16 dicembre 2025 al Fabrique di Milano e giovedì 18 dicembre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma Il video di Amicait

(askanews) – Il tre – tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni – dopo l’ottimo avvio di tournée, è pronto a salire sul palco di Milano e Roma. Il tour che è partito dall’ Estragon Club di Bologna, arriva martedì 16 dicembre 2025 al Fabrique di Milano e giovedì 18 dicembre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma. Il Tre – nome d’arte di Guido Senia, romano, classe ’97 – è oggi una delle stelle più brillanti della nuova scena italiana. In pochi anni ha conquistato il pubblico grazie alla sua scrittura diretta e autentica, capace di affrontare temi profondi e ha ottenuto 6 Dischi di Platino, 4 Dischi d’Oro e due album posizionati al n. 🔗 Leggi su Amica.it

