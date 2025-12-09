Il Tre arriva martedì 16 dicembre 2025 al Fabrique di Milano e giovedì 18 dicembre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma Il video di Amicait
(askanews) – Il tre – tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni – dopo l’ottimo avvio di tournée, è pronto a salire sul palco di Milano e Roma. Il tour che è partito dall’ Estragon Club di Bologna, arriva martedì 16 dicembre 2025 al Fabrique di Milano e giovedì 18 dicembre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma. Il Tre – nome d’arte di Guido Senia, romano, classe ’97 – è oggi una delle stelle più brillanti della nuova scena italiana. In pochi anni ha conquistato il pubblico grazie alla sua scrittura diretta e autentica, capace di affrontare temi profondi e ha ottenuto 6 Dischi di Platino, 4 Dischi d’Oro e due album posizionati al n. 🔗 Leggi su Amica.it
Approfondisci con queste news
Arriva la Befana Borgarese! Martedì 6 gennaio 2026, dalle ore 16.00, presso la sala conferenze di Cascina Nuova – Via Italia 45, Borgaro T.se, vi aspettiamo per vivere insieme la festa più dolce dell’anno! La curiosa vecchietta arriverà con il suo sacco - facebook.com Vai su Facebook