Il tesoro di Benko | cosa avrebbe nascosto secondo l' accusa nella cassaforte

Secondo le accuse, Renè Benko avrebbe celato in una cassaforte un patrimonio considerevole, tra denaro contante, orologi di lusso e preziosi. L’indagine si concentra sull’entità e sulla natura di questi beni, sollevando dubbi sulle origini e sulla legittimità del loro possesso. Un mistero che coinvolge il nome di uno degli imprenditori più noti del settore.

Renè Benko avrebbe nascosto in una cassaforte 120mila euro in contanti, undici orologi di lusso, gemelli e preziosi del valore di 250mila euro. Beni che avrebbe dunque sottratto dalla massa creditizia del crac Signa, il gruppo immobiliare austriaco di cui era a capo. È quanto sostiene la procura.