Il Teatro di Soliera accoglie il capolavoro di Feydeau Sarto per Signora

Modenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il "Nuovo Cinema Teatro Italia" di Soliera è pronto ad ospitare la Compagnia del Gecko con uno dei più esilaranti gioielli della pochade francese: "???????????????" (titolo originale: Tailleur pour Dames) del maestro indiscusso della commedia degli equivoci, Georges Feydeau.L'appuntamento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

