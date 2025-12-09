Il Teatro di Soliera accoglie il capolavoro di Feydeau Sarto per Signora
Il "Nuovo Cinema Teatro Italia" di Soliera è pronto ad ospitare la Compagnia del Gecko con uno dei più esilaranti gioielli della pochade francese: "???????????????" (titolo originale: Tailleur pour Dames) del maestro indiscusso della commedia degli equivoci, Georges Feydeau.L'appuntamento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
