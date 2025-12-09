Il sogno di Natale delle nonne Mara e Margherita in rsa | Vorremmo abbracciare e cantare con Morandi e Facchinetti L' appello ai due cantanti
“Gli darei un abbraccio. E forse un bacio”, dice Margherita parlando di Roby Facchinetti. “Io canterei in duetto con Morandi, mi basterebbe guardarlo negli occhi”, aggiunge Mara emozionata. Le signore sono due ospiti di una casa di riposo bergamasca e i loro desideri - incontrare i cantanti che. 🔗 Leggi su Today.it
