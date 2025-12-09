Il sindaco incontra il disabile picchiato da tre balordi | No alle ronde

Il sindaco si confronta con il disabile vittima di violenza, sottolineando l'importanza di solidarietà e rispetto. L’amministrazione ribadisce il proprio impegno contro ogni forma di violenza e invita a evitare iniziative come le ronde, che rischiano di alimentare tensioni e insicurezza nella comunità.

Vicinanza. Solidarietà. E l’invito a non trascendere in iniziative come le ronde annunciate (e poi annullate) da parte del gruppo ‘Novus Bologna’. Il sindaco Matteo Lepore (al centro nella foto) ha fatto visita, ieri, all’oratorio di San Savino, per l’inaugurazione del bar ‘Angolo 37’. Un evento che era già in calendario, ma a cui il primo cittadino, dopo l’aggressione di ‘Marco’, il 52enne disabile deriso e preso a pugni da tre balordi in via Bentini venerdì, ha deciso di prendere parte, assieme alla presidente del Navile Federica Mazzoni, per "esprimere la nostra vicinanza a tutta la comunità", come ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it