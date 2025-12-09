Il sindaco Alessandro Barattoni | Fondamentale il ruolo della stampa Nel comunicare seguo l’istinto

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, sottolinea l’importanza della stampa nel suo ruolo di amministratore e politico. Descrivendo il suo rapporto quotidiano con i mezzi di informazione, evidenzia come la lettura costante e l’istinto guidino la comunicazione e l’attività istituzionale. Un dialogo diretto con il giornale locale che riflette l’impegno per un’informazione puntuale e presente.

Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna. Da politico e amministratore, quali sono i suoi rapporti con il nostro giornale? "Leggo l’edizione locale tutte le mattine appena sveglio in rassegna stampa, nella mazzetta dei quotidiani la versione regionale quando arrivo in ufficio, e durante il giorno tengo d’occhio la versione on-line". La stampa, al di là della crisi, resta un elemento imprescindibile delle democrazie? "Direi fondamentale. Mi vengono in mente le parole di Enzo Biagi, secondo cui i media rappresentavano, e rappresentano, ‘i cani da guardia della democrazia’. Una metafora lampante, che non dobbiamo dimenticare in un mondo in cui la parola è sempre più svuotata di contenuto e nel quale spesso il potere o i potenti di turno evitano le conferenze stampa o mostrano segni di insofferenza rispetto al ruolo dei giornalisti, senza tralasciare i contesti di guerra, in cui diventano bersagli per evitare che arrivino le notizie dal campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Alessandro Barattoni: "Fondamentale il ruolo della stampa. Nel comunicare seguo l’istinto"

