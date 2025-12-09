AGI - Infermieri che non sanno dove si trovino i farmaci, che commettono errori di somministrazione delle terapie, che sono del tutto disorientati perché non hanno le competenze necessarie a districarsi nei reparti più delicati dell'ospedale, carrelli coi farmaci 'disastrati' nei corridoi. È quanto emerge in una mail, visionata dall'AGI, scritta da un medico il 6 dicembre scorso a una collega con oggetto 'Segnalazione criticità personale infermieristico notte 5-6 dicembre reparto Iceberg'. "Come da oggetto e accordi intercorsi a seguito della telefonata di oggi, le invio l'elenco di alcune delle principali e più gravi criticità da me riscontrate nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, nei reparti Admission room 3I, Medicina Generale intensiva e Medicina Generale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il San Raffaele nel caos. La mail del medico: "Gli infermieri sbagliano la terapia"