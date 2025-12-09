Il San Raffaele nel caos La mail del medico | Gli infermieri sbagliano la terapia
AGI - Infermieri che non sanno dove si trovino i farmaci, che commettono errori di somministrazione delle terapie, che sono del tutto disorientati perché non hanno le competenze necessarie a districarsi nei reparti più delicati dell'ospedale, carrelli coi farmaci 'disastrati' nei corridoi. È quanto emerge in una mail, visionata dall'AGI, scritta da un medico il 6 dicembre scorso a una collega con oggetto 'Segnalazione criticità personale infermieristico notte 5-6 dicembre reparto Iceberg'. "Come da oggetto e accordi intercorsi a seguito della telefonata di oggi, le invio l'elenco di alcune delle principali e più gravi criticità da me riscontrate nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, nei reparti Admission room 3I, Medicina Generale intensiva e Medicina Generale. 🔗 Leggi su Agi.it
"Infermieri in appalto incapaci, situazione pericolosa e caos in Medicina al San Raffaele": leggi il report shock di un medico
"Infermieri in appalto incapaci, situazione pericolosa e caos in Medicina al San Raffaele": leggi il rapporto shock
Caos al San Raffaele di Milano, errori gravi e malati a rischio. Avs: "La Regione deve rispondere"
Caos al #SanRaffaele di Milano: si dimette l'amministratore delegato #FrancescoGalli Vai su X
San Raffaele, si dimette l’amministratore unico Francesco Galli dopo il caos nei reparti - facebook.com Vai su Facebook
Caos al San Raffaele di Milano, errori gravi e malati a rischio. Avs: "La Regione deve rispondere" - Uno tsunami ha travolto l'ospedale meneghino, tanto da rendere necessaria l'istituzione di un'unità di crisi ... Scrive milanotoday.it
Bagnoli, partono le demolizioni in mare: Manfredi parla di “giornata storica” 2anews.it
Il robot di Musk si porta le mani alla testa poi cade all’indietro: lo strano incidente (e cosa c’è dietro) – ... ilfattoquotidiano.it
Athletic Club-PSG: formazioni, statistiche e anteprima justcalcio.com
Calciomercato Serie A, quante big interessate a Norton-Cuffy! Un club adesso fa sul serio: è stato visionato ... calcionews24.com
Classifica dei migliori ospedali in Toscana: cardiologia e oncologia trainano le performance lanazione.it
San Raffaele, cos’è successo e perché si è dimesso l’amministratore delegato Galli lettera43.it