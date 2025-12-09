Il salto di Mamdani | dal bilocale alla villa storica Ora il sindaco di New York è un po’ meno pop

Roma, 9 dicembre 2025 - Il neo eletto  Zohran Mamdani  si prepara a lasciare la sua modesta abitazione nel Queens per trasferirsi a Gracie Mansion, la residenza ufficiale dei sindaci di New York: una villa storica di oltre mille metri quadrati affacciata sull’East River. Un passaggio che segna l’inizio del suo mandato e rientra nella tradizione istituzionale della città, ma che ha già acceso il dibattito pubblico. Il contrasto tra l’immagine ‘popolare’ costruita durante la campagna elettorale e quella di una delle dimore più prestigiose di Manhattan non è infatti passato inosservato.  La scelta di Mamdani e le critiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

