Il salto di Mamdani | dal bilocale alla villa storica Ora il sindaco di New York è un po’ meno pop
Roma, 9 dicembre 2025 - Il neo eletto Zohran Mamdani si prepara a lasciare la sua modesta abitazione nel Queens per trasferirsi a Gracie Mansion, la residenza ufficiale dei sindaci di New York: una villa storica di oltre mille metri quadrati affacciata sull’East River. Un passaggio che segna l’inizio del suo mandato e rientra nella tradizione istituzionale della città, ma che ha già acceso il dibattito pubblico. Il contrasto tra l’immagine ‘popolare’ costruita durante la campagna elettorale e quella di una delle dimore più prestigiose di Manhattan non è infatti passato inosservato. La scelta di Mamdani e le critiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
#SocialismoIslamico Primo atto del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani. Aumentare -come promesso nella sua campagna elettorale- il salario minimo a 30 dollari, calmierare i prezzi dei supermercati popolari, fare del trasporto pubblico il mezzo pop - facebook.com Vai su Facebook
