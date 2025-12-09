Il Rugby torna a casa Inaugurato il campo ’Tommaso Rizzi’ dopo la fine dei lavori

Il rugby torna a casa con l'inaugurazione del nuovo campo 'Tommaso Rizzi', segnando un importante momento per la squadra e la comunità. Dopo i lavori di ristrutturazione, l'impianto offre nuove opportunità di crescita e aggregazione, mentre la squadra affronta con entusiasmo la ripresa delle competizioni. Un'occasione di rinascita e di continuità per il rugby locale.

"Si può essere felici dopo aver perso una partita in casa per 12-56? La risposta è, straordinariamente, sì". Un ‘sì’, che racchiude due anni e mezzo di sacrifici e di impegno, di attese rimandate e tradite, di speranza ed eccitazione, nel ricordo di chi non c’è più, ma non smetterà mai di esserci: il rugby senese è finalmente tornato a casa. Domenica 7 dicembre il Banca Centro Cus Siena ha inaugurato ufficialmente il rinnovato campo ‘Tommaso Rizzi’, l’impianto intitolato al compianto pilone ‘Maso’, cuore e simbolo di un movimento che non ha mai smesso di insistere, di sognare: sugli spalti anche alcuni tigrotti del rinato mini-Rugby "a mostrare la via per il futuro". 🔗 Leggi su Lanazione.it