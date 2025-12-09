Il ritorno di Johanelis Herrera | Sono carica farò anche i 200 Non ragiono più solo in ottica staffetta

Johanelis Herrera torna in campo con entusiasmo e determinazione. Dopo un periodo di pausa, si mostra pronta a competere anche nei 200 metri, superando la tradizionale ottica di staffetta. L’atleta è stata ospite speciale nell’ultima puntata di Sprint Zone, il programma di approfondimento sull’atletica leggera condotto da Ferdinando Savarese su OA Sport.

Johanelis Herrera è stata l'ospite speciale dell'ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione di approfondimento sull'atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e trasmessa sul canale Youtube di OA Sport. La sprinter italo-dominicana classe 1995 vanta un personale di 11.51 nei 100, ma la soddisfazione più bella della carriera se l'è tolta in staffetta con il record nazionale della 4×100 valevole per la settima piazza assoluta ai Mondiali di Doha 2019. " È un bellissimo ricordo che custodisco tutt'ora. Già essere entrate in finale per noi al tempo era stata una cosa che oltretutto non ci aspettavamo e devo anche dire che è stato grazie alla squalifica del Brasile, perché eravamo arrivate none e quindi prime delle escluse dalla finale.