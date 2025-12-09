Il ritorno di Bergonzoni al Teatro Storchi con Arrivano i Dunque

Modenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 al 14 dicembre al Teatro Storchi di Modena l’atteso ritorno di Alessandro Bergonzoni, in “Arrivano i Dunque” (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca). L’artista bolognese – scrittore, performer, attore, autore e artista visivo – che dagli esordi si fa beffe del senso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

