Il ritorno di Bergonzoni al Teatro Storchi con Arrivano i Dunque

Dal 12 al 14 dicembre al Teatro Storchi di Modena l’atteso ritorno di Alessandro Bergonzoni, in “Arrivano i Dunque” (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca). L’artista bolognese – scrittore, performer, attore, autore e artista visivo – che dagli esordi si fa beffe del senso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondisci con queste news

“Sì, è il ritorno della Salva-Milano”: non ha dubbi la giurista Maria Agostina Cabiddu, docente di Diritto pubblico al Politecnico di Milano, intervistata da Gianni Barbacetto - facebook.com Vai su Facebook

"Arrivano i dunque". Il ritorno di Alessandro Bergonzoni al Duse - Batte aste di idee e annuncia sorprese plateali su è giù dal palco Alessandro Bergonzoni, che torna nella sua Bologna con un nuovo spettacolo scritto sei anni dopo "Trascendi e sali", e che si ... Da rainews.it