il ritorno delle keybox tra rastrelliere e grate dieci host denunciati

Le keybox, cassette porta-chiavi molto diffuse nel settore degli affitti brevi, sono tornate a comparire a Firenze, nonostante il divieto vigente da quasi un anno. Tra rastrelliere e grate, queste strutture continuano a essere installate in diverse zone della città, suscitando preoccupazioni tra residenti e autorità.

di Antonio Passanese FIRENZE Sono tornate (ammesso che se ne siano mai andate del tutto). Le keybox, le cassette porta-chiavi utilizzate da molti gestori degli affitti brevi per facilitare l'accesso autonomo ai turisti, continuano a spuntare in varie zone della città, nonostante siano vietate a Firenze da quasi un anno. A segnalarlo è il comitato Salviamo Firenze, che nel fine settimana ha monitorato alcune aree del centro storico e della periferia individuando almeno una decina di dispositivi illegali. Alcuni ben nascosti tra le rastrelliere delle biciclette, altri più visibili, attaccati a grate, inferriate, ringhiere e perfino a delle transenne.