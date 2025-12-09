Il ritmo della mezzaluna | quando il cinema dà voce a una malattia invisibile
In sala buio assoluto, sullo schermo corpi che si muovono al ritmo del sangue. Così, all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, è stato presentato in anteprima «Il Ritmo della Mezzaluna», il cortometraggio che porta sotto i riflettori una realtà quasi sconosciuta, ma molto più vicina di quanto pensiamo: l’anemia falciforme. Il corto – scritto e diretto da Mirko Rodio, giovane laureando del corso di Pubblicità e Cinema d’Impresa del Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Lombardia – è il progetto vincitore di un contest creativo promosso dalla Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie (SITE), in collaborazione con il CSC e con il supporto non condizionato di Vertex Pharmaceuticals, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione «Vite Convergenti». 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il mese più magico dell'anno parte al ritmo del vinile Cocktail, good vibes e la selezione musicale di Dj Gianni Cash per un venerdì sera tutto da ballare Mezzaluna Café – Carovigno Start ore 20:00
Malattie rare: anemia falciforme al centro del cortometraggio 'Il ritmo della mezzaluna'.
'Il ritmo della mezzaluna' vince il contest audiovisivo della SITE - La sfida del concorso consisteva nel presentare un progetto con cui sensibilizzare sull'anemia falciforme, malattia genetica del sangue che colpisce circa 300 milioni di persone in tutto il mondo