In sala buio assoluto, sullo schermo corpi che si muovono al ritmo del sangue. Così, all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, è stato presentato in anteprima «Il Ritmo della Mezzaluna», il cortometraggio che porta sotto i riflettori una realtà quasi sconosciuta, ma molto più vicina di quanto pensiamo: l’anemia falciforme. Il corto – scritto e diretto da Mirko Rodio, giovane laureando del corso di Pubblicità e Cinema d’Impresa del Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Lombardia – è il progetto vincitore di un contest creativo promosso dalla Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie (SITE), in collaborazione con il CSC e con il supporto non condizionato di Vertex Pharmaceuticals, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione «Vite Convergenti». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ritmo della mezzaluna: quando il cinema dà voce a una malattia invisibile