Il ritmo della mezzaluna | quando il cinema dà voce a una malattia invisibile

Quotidiano.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In sala buio assoluto, sullo schermo corpi che si muovono al ritmo del sangue. Così, all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, è stato presentato in anteprima «Il Ritmo della Mezzaluna», il cortometraggio che porta sotto i riflettori una realtà quasi sconosciuta, ma molto più vicina di quanto pensiamo: l’anemia falciforme. Il corto – scritto e diretto da Mirko Rodio, giovane laureando del corso di Pubblicità e Cinema d’Impresa del Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Lombardia – è il progetto vincitore di un contest creativo promosso dalla Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie (SITE), in collaborazione con il CSC e con il supporto non condizionato di Vertex Pharmaceuticals, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione «Vite Convergenti». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

‘Il ritmo della mezzaluna’ vince il contest audiovisivo della SITE - La sfida del concorso consisteva nel presentare un progetto con cui sensibilizzare sull'anemia falciforme, malattia genetica del sangue che colpisce circa 300 milioni di persone in tutto il mondo ... Riporta dire.it

