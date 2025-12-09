il restauro di villa rivaldi come si rilancia un gioiello di roma

AGI - E' stato presentato oggi l'accordo programmatico tra Ministero della Cultura e Regione Lazio per il restauro di Villa Silvestri Rivaldi e per l'inaugurazione dei giardini panoramici, che dal 15 dicembre al 6 gennaio saranno aperti al pubblico con addobbi natalizi e una vista unica sul Colosseo e sui Fori Imperiali. Costruita tra il 1542 e il 1549 da Eurialo Silvestri su concessione di papa Paolo III, la villa nacque come residenza di rappresentanza affacciata sull'area del Foro, con un programma iconografico che celebrava la storia di Roma e l'ideale di Chiesa madre promosso dal pontefice negli anni della Riforma. 🔗 Leggi su Agi.it

