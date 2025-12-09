Il restauratore diventa pellegrino | 29enne fa 3.400 chilometri a piedi
Un giovane restauratore di 29 anni ha intrapreso un lungo viaggio a piedi da Roma a Santiago de Compostela, percorrendo 3.400 chilometri in solitaria. Il suo pellegrinaggio rappresenta un'esperienza personale e di grande impegno, distinguendosi tra le migliaia di visitatori che ogni anno arrivano nella celebre città spagnola.
A Santiago de Compostela ci vanno centinaia di migliaia di persone ogni anno. Ma solo uno ci è andato a piedi, in solitaria, partendo da Roma. 3mila e quattrocento kilometri, quattro mesi no stop, uno zaino. Abbiamo provato a cercare nel web se altri abbiano già fatto la sua impresa, almeno in era moderna, ma non ne abbiamo trovati. Perciò, al momento, lui è il primo. Ed è un urbinate: si chiama Giuliano Locatelli, 29 anni, di professione restauratore di opere d’arte. Dopo aver camminato dal 19 maggio al 20 settembre, ora è a Milano dove sta frequentando un master. Dopo questa impresa, un po’ di riposo, finalmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un oggetto rotto non è mai la fine. Con Milliput puoi ricostruire parti mancanti, bordi, fregi e dettagli con la precisione di un restauratore. È una resina epossidica bicomponente: si lavora come un’argilla, ma una volta indurita diventa durissima e stabile. S - facebook.com Vai su Facebook
Il restauratore diventa pellegrino: 29enne fa 3.400 chilometri a piedi - Per qualche settimana è sempre stato da solo, poi ha incontrato altri incredibili compagni di vi ... msn.com scrive