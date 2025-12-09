Il reporto di Reporter senza frontiere | Nel 2025 uccisi 67 giornalisti quasi metà a Gaza
Il rapporto di Reporter senza frontiere evidenzia un aumento delle violenze contro i giornalisti nel 2025, con 67 vittime, quasi la metà a Gaza. Il 79% di questi decessi è attribuibile a conflitti armati o criminalità organizzata, sottolineando le minacce costanti che affrontano i professionisti dell'informazione in zone di crisi.
Il 79% dei corrispondenti che hanno perso la vita quest'anno è stato vittima della guerra o della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
