Il report di Reporter senza frontiere | Nel 2025 uccisi 67 giornalisti quasi metà a Gaza

Il rapporto di Reporter senza frontiere rivela che nel 2025 sono stati uccisi 67 giornalisti, con quasi la metà delle vittime a Gaza. Il 79% dei giornalisti deceduti quest'anno è stato vittima di conflitti armati o criminalità organizzata, evidenziando le gravi minacce alla libertà di stampa in contesti di guerra e insicurezza.

Il 79% dei corrispondenti che hanno perso la vita quest'anno è stato vittima della guerra o della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

