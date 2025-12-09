Il rammarico di Mignani e Zaro | Ai punti meritavamo la vittoria

Il Cesena esprime grande rammarico dopo la recente partita, ritenendo di aver meritato la vittoria ai punti. Nonostante le occasioni create e un buon rendimento difensivo, la squadra non è riuscita a conquistare i tre punti, lasciando spazio a qualche rimpianto e riflessione sulle dinamiche di gioco e sugli esiti finali.

Rammarico inevitabile per il Cesena che, ai punti, avrebbe meritato la vittoria. "È un peccato – dice mister Michele Mignani –, abbiamo preso gol dopo una partita in cui abbiamo rischiato veramente poco e, di contro, creato molto. Meritavamo la vittoria, che non è arrivata perché alla fine la palla deve entrare, e non siamo riusciti a buttarla dentro". Il rammarico aumenta anche perché, dopo un inizio di campionato in cui fuori si vinceva praticamente sempre e al Manuzzi si faticava, ora la tendenza si è invertita. Tre vittorie nelle ultime tre in casa, due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre fuori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il rammarico di Mignani e Zaro: "Ai punti meritavamo la vittoria"

