Il quadrilatero da 1.500 metri quadrati in zona Navigli che attira gli interessi delle società immobiliari
Un quadrilatero di 1.500 metri quadrati nella zona Navigli sta attirando l'attenzione delle società immobiliari. Marialaura De Franceschi ripercorre i ricordi della prima volta che ha notato i ponteggi sulla facciata di via Pomponazzi 16, a poca distanza dalla sua abitazione e dal suo luogo di lavoro.
Marialaura De Franceschi ricorda bene la prima volta che ha visto i ponteggi sulla facciata di via Pomponazzi 16, poco distante da dove vive e lavora. L’edificio è una piccola palazzina di 2 piani in zona Navigli, dove gli affacci al piano terra sono stati murati per evitare occupazioni.Una torre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Vendere un immobile nel Quadrilatero Romano significa gestire non solo metri quadri… ma storia, valore e unicità.
Nel Quadrilatero cambia il 40% degli store - 320 metri quadrati, ai maxi building di Fendi, Vuitton e Celine. Da msn.com
