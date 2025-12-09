Il pusher che nasconde cinque chili di hashish nella polvere di caffè

9 dic 2025

Nascondeva cinque chili di hashish tra la polvere di caffè. Lo stratagemma di un 24enne romano è stato scoperto dalle forze dell'ordine, che lo hanno arrestato.Il ragazzo è stato notato nella zona di Conca d'Oro: stava camminando in strada e tra le braccia aveva uno scatolone. Non si è accorto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

