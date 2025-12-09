Il pusher che nasconde cinque chili di hashish nella polvere di caffè
Nascondeva cinque chili di hashish tra la polvere di caffè. Lo stratagemma di un 24enne romano è stato scoperto dalle forze dell'ordine, che lo hanno arrestato.Il ragazzo è stato notato nella zona di Conca d'Oro: stava camminando in strada e tra le braccia aveva uno scatolone. Non si è accorto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Nasconde 86 dosi di cocaina in auto, arrestato pusher 31enne
Nasconde il crack in bocca e negli slip: arrestato giovane pusher
Nasconde hashish e cocaina in casa: arrestato il "principe" dei pusher
Meta di Sorrento. pusher nasconde la droga nel vano batteria: arrestato I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento hanno arrestato Damiano Russo, 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovan - facebook.com Vai su Facebook
Spacciano a scuola nascondendo le dosi di eroina in bocca: beccati 2 pusher. Venduti 1,5 chili di droga in due anni: via da Treviso - Si nascondevano le dosi di eroina e cocaina in bocca, poi un gesto veloce, le tiravano fuori rapidamente e le vendevano agli acquirenti. Come scrive ilgazzettino.it
Barberino di Mugello, morto nell’esplosione della casa: era sotto sfratto. Trovate altre due bombole firenzepost.it
Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Kairat Olympiakos 0-1! Sblocca Gelson Martins calcionews24.com
La classifica dei migliori ospedali d'Italia: 5 sono in Lombardia ilgiornale.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Sicilia, nuove regole per la nomina dei manager sanitari: nasce la commissione di selezione gazzettadelsud.it