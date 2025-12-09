C’è un filo di ironia, quasi amara, nel constatare come certe parabole politiche si compiano sempre allo stesso modo: si parte dal popolo, ci si presenta come suoi interpreti, e in pochi passi si scala la collina del privilegio con sorprendente disinvoltura. Zohran Mamdani, il sindaco eletto di New York che ha fatto del “vivere tra la gente” un vessillo narrativo, segue esattamente questa traiettoria. Hai capito il compagno Mamdani. L’uomo che mostrava il suo bilocale ad affitto calmierato come emblema di autenticità popolare lo lascerà ora che indossa la fascia da primo cittadino della Grande Mela. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il "proletario" Mamdani abbandona il bilocale e va in una "reggia": come cambiano in fretta i comunisti…