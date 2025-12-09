Il procuratore di Caltanissetta in Antimafia | Inchiesta su Delle Chiaie e le stragi? Vale zero Indaghiamo su un’altra pista nera
Il procuratore di Caltanissetta smentisce l’ipotesi di un coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie nelle stragi del 1992, definendola priva di fondamento. L’indagine si concentra invece su altre piste, ritenute più credibili, per fare chiarezza sui fatti ancora avvolti nel mistero.
La pista nera che ipotizza un ruolo di Stefano Delle Chiaie nelle stragi del 1992? “Giudiziariamente vale zero tagliato “. Salvatore De Luca fa una pausa, poi lo ripete ancora: “ Zero tagliato “. È in quel preciso momento che a Chiara Colosimo sembra scappare un sorriso. Insieme alla presidente della commissione Antimafia, esultano anche vari esponenti di destra, come Maurizio Gasparri che definisce l’audizione del procuratore di Caltanissetta come uno “ scrigno di verità ” E pazienza se De Luca abbia anche puntualizzato come “siano ancora aperti filoni di indagine su tutte le principali ipotesi riguardanti le cause o i concorrenti esterni delle stragi del 1992”, compreso “un’ulteriore pista nera, chiamiamola così, che potrebbe dare dei risultati, ma la stiamo ancora approfondendo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
**Borsellino: Procuratore Caltanissetta, 'dossier mafia e appalti una delle concause strage'**
Il senatore di FI sull'audizione del Procuratore di Caltanissetta: «Finalmente parole di verità sul fenomeno mafioso»
La pista nera per le stragi di mafia del 1992 vale zero, l'ha detto il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, durante l'audizione all'Antimafia
Il senatore di FI sull'audizione del Procuratore di Caltanissetta: «Finalmente parole di verità sul fenomeno mafioso» - «Un momento storico nelle indagini della Commissione sul fenomeno mafioso». Da iltempo.it
