C i sono le strutture di eccellenza, in cui anche interventi importanti sono routine, e ci sono gli ospedaletti alle periferie del sistema sanitario, che – anche e soprattutto negli ambiti più delicati – trattano una manciata di casi l'anno. Nasce da qui la grande disomogeneità della nostra rete ospedaliera: così la registra l'Agenas, che oggi al ministero della Salute ha presentato i risultati finali del Programma nazionale esiti (Pne) 2025, stilando la lista dei 15 migliori ospedali d'Italia. Ma, si sa, dove più si opera, meno si sbaglia: le conseguenze di questa disomogeneità sono gravissime.

Il principio è semplice, le conseguenze decisive: si sbaglia di meno nelle strutture in cui si opera di più