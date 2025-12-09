Il principe William festeggia 20 anni da patrono dell' associazione per i senzatetto Centrepoint
Il principe William celebra due decenni di impegno come patrono di Centrepoint, l'associazione londinese dedicata ai giovani senzatetto. Per l'occasione, ha condiviso un momento speciale con una torta a tre piani, sottolineando la sua dedizione continua a questa causa. Un traguardo che evidenzia il suo sostegno costante alle persone più vulnerabili.
Il principe William del Regno Unito ha festeggiato con una torta a tre piani i 20 anni da patrono ufficiale di Centrepoint, associazione giovanile londinese che supporta i senzatetto. Il principe del Galles ha condiviso il dolce con il team della sede centrale di Centrepoint e ha lasciato il suo segno sulla sede dipingendo un cuore su un murale chiamato ‘Wall of Hope’, il muro della speranza. William è diventato patrono di Centrepoint il 13 settembre 2005: il suo ruolo era stato in precedenza ricoperto dalla madre Diana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
