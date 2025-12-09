Il principe William aveva solo 11 anni quando la madre Diana lo accompagnò a una charity londinese dedicata agli homeless Ora è il turno di George

P er George si tratta di un momento particolarmente significativo. Accompagnato da papà William, presto si recherà presso Centrepoint, la charity londinese dedicata agli homeless, e darà una mano nella conduzione quotidiana del centro. Proprio come la nonna Diana fece nel 1993 con William, all’epoca undicenne. Kate Middleton e il debutto del principe George, eleganza e memoria per il Remembrance Sunday X Il principe George aiuterà i senzatetto, proprio come avrebbe voluto nonna Diana. Non si tratterà solo di un’occasione per visitare gli uffici della charity, di cui William è patrono dal 2005. George, 12 anni lo scorso luglio, svolgeràvarie mansioni e compiti che lo aiuteranno a comprendere gli aspetti pratici e quotidiani dell’iniziativa, dalle esigenze di ogni singolo homeless alle cucine e all’assegnazione degli alloggi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

