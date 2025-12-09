Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno, a partire dalle 8.30, QuiFinanza aggiorna i prezzi di benzina, diesel e GPL nelle diverse regioni italiane. Un servizio utile per chi desidera monitorare le variazioni di mercato e pianificare al meglio i propri rifornimenti quotidiani. Restare informati sui costi dei carburanti è fondamentale in un contesto di mercato in continua evoluzione.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 09 dicembre 2025 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

