"Se non avessimo vinto non sarei venuto in sala stampa a parlare, ma sono qui perché vorrei dare un contributo al sistema - inizia facendo questa premessa il presidente Carmelo Salerno che poi procede come un fiume in piena - il Var non può condizionare l’operato dell’ arbitro e rovinare le partite in questo modo. Sono consigliere di Lega e non mi sono mai lamentato sui quotidiani, ma gli uomini del Var (ieri Gualtieri e Di Vuolo, ndr) devono intervenire solo per correggere gravi errori. Non così! Oggi (ieri, ndr) l’abbiamo visto chiaramente: il gol di Gondo non era da annullare. Faccio un appello a tutti: basta condizionare le partite! Stanno rovinando il gioco più bello del mondo con la tecnologia, agli arbitri viene tolta la personalità e non si capisce più chi decida davvero". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il presidente: "Il Var non può condizionare in questo modo l'operato dell'arbitro. Il gol di Gondo era regolarissimo. Salerno tuona: "Così rovinano il calcio»